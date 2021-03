Príncipe Harry compara Meghan a Diana e revela: "A minha preocupação era que a história se repetisse"

01 mar 2021 • 16:22

A tão desejada entrevista televisiva doe da mulher, desde que se mudaram para os Estados Unidos, no ano passado, quando decidiram abandonar todas as suas funções na família real inglessa e deixar o Reino Unido, ainda não foi para o ar, mas já está a dar que falar. Isto porque o canal norte-americano já disponibilizou excertos onde o Duque de Sussex dá a entender que temia que a mulher tivesse um destino semelhante ao da sua mãe, a, disse o neto da rainha Isabel II, aparentemente, referindo-se à mãe, que morreu aos 36 anos num acidente de automóvel em Paris, enquanto estava a ser perseguida por paparazzi.Noutro excerto, Harry confessou sentir-se "aliviado" por poder falar com a apresentadora na companhia da mulher., afirmou, referindo-se de novo à Princesa Diana, que era frequentemente seguida pelos fotográfos e capa constante dos tábloides britânicos.No vídeo divulgado, Oprah diz que nenhum assunto foi proibido durante a conversa. A dado momento, atira:A aguardada entrevista será transmitida pela CBS no próximo domingo, dia 7.