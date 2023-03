Príncipe Harry diz que cocaína “não ajudou em nada" a lidar com as dores do passado Duque falou sobre drogas, traumas, mas não citou nomes.

O príncipe Harry disse que “sempre se sentiu um pouco diferente” da sua família, e que a mãe, a princesa Diana, sentia o mesmo. Numa conversa com o médico Gabor Maté, autor de livros sobre trauma, o duque de Sussex defendeu o uso de drogas, dizendo que estas o ajudaram a “lidar com as dores do passado”. Sobre a cocaína, disse que “não ajudou em nada”, mas que a marijuana “é diferente” e que o “ajudou muito”. Harry afirmou que faz questão de “sufocar” os filhos - Archie e Lilibet - com carinho para evitar transmitir “experiências negativas” do passado. Ao longo da conversa, que teve como objetivo promover a sua biografia, ‘Na Sombra’, Harry nunca mencionou os nomes de Carlos III, Camilla ou William.

