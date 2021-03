Príncipe Harry e Maghan Markle não prepararam família real para revelações bombásticas

A família real britânica está muito apreensiva com a entrevista dos duques de Sussex a Oprah Winfrey, emitida hoje à noite pela norte-americana CBS (esta segunda-feira pela britânica ITV), até porque continuam sem saber o que o casal irá dizer sobre a sua vida enquanto membros da Casa Real. Pelos excertos que já foram divulgados da conversa, Harry e Meghan não vão ser meigos. Contudo, a rainha vai esperar para decidir se irá reagir publicamente às suas declarações.





Na entrevista, o neto de Isabel II diz que deixou o Reino Unido com medo de que a mulher fosse vítima do mesmo escrutínio mediático que a mãe, a princesa Diana. Meghan, por sua vez, acusa a família real de continuar a mentir sobre ela. “Não sei como eles podem esperar que, depois deste tempo todo, nós continuemos em silêncio, especialmente quando ‘A Firma’ [Casa Real] desempenha um papel ativo em perpetuar mentiras sobre nós”, diz sobre os rumores de que teve um comportamento abusivo perante elementos do staff, o que está a ser investigado pelo Palácio de Buckingham.