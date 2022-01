Príncipe Harry e Meghan Markle criam onze empresas em paraíso fiscal

Renunciados os cargos na realeza britânica, o casal Harry e Meghan Markle pôs mãos à obra e criou novas fontes de rendimentos. Os duques de Sussex abriram 11 novas empresas no paraíso fiscal de Delaware (Estados Unidos), conhecido pelas suas leis flexíveis e taxas baixas sobre os impostos.





Segundo o ‘Telegraph’, mais de metade destas empresas estão relacionadas com o negócio da indústria do entretenimento, tendo sido registadas pelo advogado Richard Genow e pelo gerente de negócios Andrew Meyer, ambos pessoas de confiança para o casal, e que trabalham com Meghan desde a época em que esta era atriz. Uma destas empresas chama-se Cloverdale Inc., em homenagem à rua na qual a duquesa de Sussex cresceu com sua mãe, Doria Ragland, em Los Angeles, enquanto outra é a Riversoul Productions Inc. Estas foram, de resto, as duas últimas empresas a serem registadas.