Príncipe Harry e Meghan Markle humilhados por súbditos em cerimónia

Príncipe Harry e Meghan Markle

Foto: Lusa

01:30

O regresso de Harry e Meghan a Londres, no Reino Unidos, está a ser tudo menos consensual. Os duques de Sussex participaram, na última quinta-feira, na cerimónia de prémios Endeavour Fund e foram vaiados pelos súbditos durante a chegada ao evento, avança a Reuters que testemunhou a entrada do casal na Mansion House.



O príncipe tentou disfarçar os ataques, esboçando um sorriso. Durante a gala, que visa distinguir o esforço e dedicação das forças militares ao serviço do país, Harry e Meghan mostram-se sempre solidários e ativos.





A viagem do casal ao Reino Unido sem o filho Archie - que ficou no Canadá - representa o fim da participação deste como parte da família real em atos oficiais. Está prevista, ainda, a presença dos duques numa cerimónia na Abadia de Westminster.