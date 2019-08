Príncipe Harry e Meghan Markle jantaram uma refeição de 16 euros

19:22

Harry e Meghan viajaram num jato privado para jantar no restaurante The Rose & Crown, na vila de Winkfield, em Berkshire.

O casal, acompanhado do filho e de dois polícias de proteção, estiveram no restaurante durante duas horas onde disfrutaram de uma refeição de 16 euros. Segundo as pessoas que se encontravam no restaurante, Harry e Meghan estava numa mesa, com a secretária particular. Meghan esteve a maior parte do tempo com o filho ao colo, que não se fez ouvir durante o jantar.

Apesar das pessoas que os acompanhavam, os Duques de Sussex passaram despercebidos e foram poucos que deram conta da sua presença "Eles apenas conversavam como qualquer casal normal", disse uma fonte no local.

Foi desta forma que "responderam" aos críticos, depois de terem sido alvo de duras críticas nas recentes férias de luxo em Ibiza.