Príncipe Harry e Meghan processam fotógrafos por imagens do filho dentro de casa

25 jul 2020 • 20:38

O Príncipe Harry e a mulher, Meghan Markle, entraram com um processo contra paparazzi no Supremo Tribunal da Califórnia pela obtenção de fotografias ilegais do filho Archie, de 14 meses, na residência do casal em Los Angeles. Segundo os Duques de Sussex, as fotos foram tiradas de forma ilegal com recurso ao uso de drones e helicópteros.

Em declarações à imprensa, o advogado do casal, Michael Kump, afirmou. "Todo o indivíduo e membro de uma família na Califórnia tem garantido por lei o direito de privacidade na sua casa. Nenhum drone, helicóptero ou teleobjetivas pode tirar esse direito", revelou num comunicado.

O advogado justificou ainda a entrada do processo judicial. "O duque e a duquesa de Sussex estão a avançar com este processo para proteger o direito à privacidade do seu filho em casa, sem a intromissão de fotógrafos, e para aqueles que procuram lucrar com estas ações ilegais", afirmou.

Recorde-se que Harry e Meghan mudaram-se para Los Angeles depois de passarem uma temporada no Canadá, após terem anunciado que pretendiam tornar-se financeiramente independentes da família real.