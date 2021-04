Príncipe Harry e William juntos em evento público após ataques à família real

volta a unir, que têm estado de costas voltadas, depois da entrevista polémica dada pelos duques de Sussex a Oprah Winfrey. No ano em que se completa 24 anos da morte de Lady Di, os irmãos têm estado a trabalhar em conjunto numa estátua em homenagem à mãe.Embora tenham uma relação difícil, Harry e William vão colocar as rivalidades para trás das costas e. Segundo o jornal 'The Sun', o momento está marcado para o verão.Após as declarações polémicas do duque de Sussex, o evento foi colocado em causa, mas o escultor, Ian Rank-Broadley, acredita que inauguração da estátua se mantém com a presença dos dois irmãos. Como trabalhou em conjunto com William e Harry, não acredita que nenhum dos dois falte à sua palavra.O jornal 'The Sun' revela, ainda, que a prima de William e Harry, Zara Tindall e o marido, Mike Tindall, têm estado a tentar voltar a unir os dois irmãos.