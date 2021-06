Príncipe Harry em risco de falhar homenagem a Diana

Meghan Markle e Harry aguardam o nascimento do segundo filho em comum

Foto: NEIL MUNNS/lusa

01:30

A presença de Harry na homenagem que será feita à mãe, a princesa Diana, no próximo dia 1 de julho, está comprometida. Tudo porque Meghan Markle aguarda o nascimento do segundo filho do casal, uma menina, e as datas podem coincidir.De acordo com o especialista em realeza Russel Myers, os duques de Sussex não prescindem de estar juntos no momento do parto, o que pode significar que o príncipe não queira deixar os Estados Unidos.A cerimónia em Londres, Reino Unido, prevê a inauguração de uma estátua de homenagem a Lady Di, visto que, se estivesse viva, completaria 60 anos nesse dia.