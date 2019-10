Príncipe Harry emociona-se a falar do filho Archie Duque de Sussex revela amor pelo filho bebé.

01:30

O príncipe Harry foi protagonista de um momento de ternura ao participar nas cerimónias dos Prémios WellChild, nas quais acabou por emocionar-se ao falar do amor que sente pelo filho, Archie, de apenas cinco meses: "O ano passado, quando eu e a minha mulher estávamos a assistir a esta cerimónia já sabíamos que estávamos à espera do nosso primeiro filho. E ninguém sabia. Hoje, estar aqui é de tal forma emocionante que eu nunca poderia entender até ter um filho meu".



A anfitriã do evento, Gaby Roslin, apressou-se a trocar um gesto de carinho com o duque. A plateia emocionou-se com a partilha.

