Príncipe Harry emocionado ao recordar a mãe

01:30

Vânia Nunes

Com o aproximar da data em que se assinalam os 25 anos da morte da mãe, Diana de Gales, o príncipe Harry mostra-se emocionado ao recordá-la. “Ela certamente nunca será esquecida”, afirmou o duque de Sussex num discurso em Aspen, no Colorado (EUA), após uma partida de polo em apoio à sua instituição solidária. Harry admitiu que amanhã, 31 de agosto, será um dia particularmente difícil mas também “um dia cheio de lembranças do seu incrível trabalho e do amor com que o fazia”.









Com a voz embargada, Harry assumiu que quer continuar a missão da mãe no que toca a ajudar o próximo. “Todos os dias espero deixá-la orgulhosa. As suas flores favoritas eram ‘forget-me-nots’ [‘não me esqueças’]. Espero que possamos lembrar o legado da minha mãe, renovando o compromisso com aqueles a quem servimos, sejam eles quem forem e onde quer que estejam”, acrescentou.

O príncipe lamentou ainda que os dois filhos, Archie, de três anos, e Lilibet, de um, fruto da relação com a atriz norte-americana Meghan Markle, não tenham conhecido a avó.