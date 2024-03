Príncipe Harry falha conversa com William antes do 'Megxit'

William e Harry estão de relações cortadas

Desde que Harry deixou as suas funções na realeza britânica, em 2020 – situação que ficou conhecida como ‘Megxit’, por causa da mulher do príncipe, Meghan Markle – que a sua relação com William nunca mais foi a mesma. Mas, sabe-se agora, existiu uma tentativa de contacto por parte do herdeiro ao trono ao duque de Sussex, aquando dos primeiros queixumes públicos acerca das suas lutas com a vida real.Segundo o podcast ‘A Right Royal’, da revista ‘Hello!’, William ficou incomodado depois de ter visto o documentário da ITV ‘Harry and Meghan: An African Journey’ e pediu para se encontrar com Harry para resolver tudo. Inicialmente, o duque de Sussex mostrou-se disponível, mas rapidamente mudou de ideias. "Harry estava preocupado que a equipa soubesse e que viesse parar cá fora", contou Valentine Low, ex-correspondente real.Thomas Kingston, marido da filha do príncipe Michael de Kent, Lady Gabriella Kingston, prima de William e Harry, morreu na sequência de uma "ferida traumática na cabeça", relatou a ‘Hello!’. As autoridades encontraram uma arma perto do corpo, num anexo da casa dos pais, Martin e Jill Kingston, em Cotswolds, Reino Unido. A abertura de um inquérito por parte do Tribunal de Gloucestershire não se deveu a quaisquer suspeitas do envolvimento de outras pessoas na morte de Thomas.