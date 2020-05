Príncipe Harry faz as pazes com William após meses de afastamento

A nova vida de Harry em Los Angeles, nos Estados Unidos, não está a ser um mar de rosas e o príncipe já começa a dar alguns sinais de insatisfação.



Segundo revelou uma fonte à revista 'Vanity Fair', o filho mais novo da princesa Diana sente-se um pouco "perdido" sem o seu núcleo duro e sente falta dos amigos e da família.





"Ele tem passado o tempo em videochamadas com os amigos. Sente muito a falta de ter as pessoas dele por perto. Claro que tem a Meghan e os amigos dela, mas não é a mesma coisa. Não está no país dele, está a viver a vida da Meghan", diz uma fonte, acrecentando que a parte positiva é que Harry voltou a falar regularmente com o irmão William, mostrando que os dois estão a fazer de tudo para resolver as divergências.Ainda de acordo com a publicação, Harry sente que a sua vida perdeu um pouco o sentido nos Estados Unidos, onde se sente sem uma missão. "Ele não gosta de estar parado".Recorde-se que William e Harry estiveram vários meses afastados e tudo por causa de Meghan Markle. A duquesa mantém uma relação tensa com Kate Middleton, o que provocou também um afastamento entre os irmãos. Agora, as coisas parecem estar a compor-se.