Príncipe Harry indignado por viver à "sombra do irmão"

Us Weekly, Harry sempre teve dificuldades em viver com o exemplo de 'ouro' que sempre foi considerado o irmão mais velho.



O príncipe William e o príncipe Harry vivem uma relação cada vez mais distante e conturbada.Segundo a revista '

"Sempre houve uma parte do Harry que sentiu que estava a viver à sombra do irmão", afirmou uma fonte à publicação.

"Ele nunca invejou a responsabilidade que vem com a possibilidade de ser o futuro rei de Inglaterra, mas o William sempre foi um 'menino de ouro' e o Harry sente que tem muito a provar", acrescentou a mesma fonte, referindo que o marido de Meghan Markle guarda ressentimentos sobre este assunto delicado.



Na mesma publicação, é ainda realçado que a relação entre os dois filhos da princesa Diana, que parece ir de mal a pior, poderá vir a melhorar, porque os dois estão empenhados em fazer por isso.



Recorde-se que o príncipe Harry confirmou o afastamento do irmão durante uma entrevista para um documentário, que surpreendeu os seguidores da família real. "Temos dias bons e dias maus. Nós somos irmãos e seremos sempre irmãos. Certamente que de momento estamos em caminhos diferentes, mas eu estarei sempre lá para ele e sei que ele estará sempre lá para mim.", afirmou, na altura, o duque de Sussex, desculpando a ausência da vida um do outro por estarem sempre muito ocupados.



Este afastamento revela-se como uma afronta ao pedido da mãe do príncipe William e Harry, princesa Diana, que morreu em 1997 e sempre desejou que os filhos se mantivessem próximos e unidos.



No próximo fim de semana, William e Harry vão encontrar-se para um compromisso que exige marcarem presença no mesmo evento. Esta é a primeira vez que os príncipes vão surgir juntos desde que os rumores de um mau-estar começaram a ser notícia na imprensa internacional.