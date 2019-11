Príncipe Harry ligou à 'ex' antes de casar

Mais de um ano após o seu casamento com, sabe-se agora que o príncipe Harry ligou à ex-namorada,, dias antes da cerimónia, para se despedir.De acordo com a especialista em realeza, a conversa foi bastante emotiva e a advogada zimbabuense, de 34 anos, que namorou sete com o príncipe, de 35, não conteve as lágrimas ao telefone., disse uma fonte a Nicholl., acrescentou., explica Nicholl. Tanto Chelsy Davy como Cressida Bonas, que namorou com Harry entre 2012 e 2014, marcaram presença no casamento real, realizado a 19 de maio de 2018 na capela de Saint George, no Castelo de Windsor. Contudo, nenhuma delas foi convidada para a festa privada que teve lugar em Frogmore House nessa mesma noite.Não foram só as ex-namoradas de Harry que foram vetadas na festa.Muitos amigos do príncipe, como Astrid Harbourd, o cantor James Blunt ou Natalie Pinkham, acharam estranho não receber convite para o evento.A tentativa de Meghan Markle em afastar o marido das pessoas que o acompanharam durante os tempos de boémia levou-a a excluir as escolhas de Harry quando chegou a altura de escolher os padrinhos do filho, Archie. Harbourd e Tom Inskip, as primeiras escolhas do príncipe, foram imediatamente rejeitadas pela duquesa de Sussex.