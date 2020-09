Príncipe Harry mimado pela coroa no dia de aniversário

Mesmo longe, a Coroa inglesa não esquece o príncipe Harry que ontem completou 36 anos. As mensagens a felicitar o filho de Carlos e Diana pelo seu aniversário chegaram com a conhecida pontualidade britânica. A rainha Isabel II foi das primeiras a manifestar-se - elegeu um momento especial e de grande cumplicidade com o neto adorado durante o evento ‘Queen’s Young Leaders’ no Palácio de Buckingham, em 2017.Logo a seguir foi a vez de Carlos mimar o filho mais novo. O príncipe escolheu uma fotografia onde ambos surgem sorridentes, durante o evento organizado há vários anos, pelo jovem príncipe, o ‘Invictus Games’, em 2014.A coleção de memórias felizes estendeu-se ao irmão William e à cunhada Kate Middleton, que utilizaram a plataforma oficial para felicitar Harry pelo aniversário. Recorreram a uma memória muito feliz, nos primeiros meses de 2017. Durante vários os anos, os três formaram o intitulado ‘trio real’ e era comum vê-los em diversos eventos oficiais sempre unidos e sorridentes.À distância, nos Estados Unidos da América - para onde se mudou em março passado, de forma definitiva, quando deixou de cumprir as obrigações da Coroa - o príncipe Harry aproveita o amor da mulher Meghan Markle e do filho Archie.Além do Reino Unido, também Espanha está em festa. O motivo é o aniversário da rainha Letizia - completou 48 anos, no mesmo dia do príncipe Harry. Este é um momento diferente na vida da mulher de Felipe VI, que parece ter conquistado o respeito dos súbditos.