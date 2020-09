Príncipe Harry prepara documentário polémico sobre a morte da mãe

05 set 2020 • 15:45

Numa altura em que se assinalam 23 anos da morte da princesa Diana, várias revistas internacionais avançam com capas sobre a partida prematura de Lady Di. A ‘Star’ divulga agora que o príncipe Harry está a trabalhar num documentário polémico, em que vai relatar aquela que acredita ser a verdade sobre o acidente de automóvel que vitimou a mãe. Segundo a publicação, o príncipe acredita que Diana foi assassinada e quer contar tudo aquilo que sabe sobre o fatídico dia.", diz uma fonte, acrescentando que, agora que abandonou os deveres reais, Harry sente que está livre para "honrar a memória da mãe".De acordo com a mesma publicação, Meghan Markle tem um papel determinante neste documentário polémico, uma vez que incentivou o marido a "libertar-se dos fantasmas e do peso da família" e fazer aquilo que considera certo.", diz a fonte.O casal mostra-se cada vez mais adaptado à vida nos Estados Unidos e já tem uma casa nova, onde vive com a mãe da duquesa, Doria, que ajuda a cuidar do pequeno Archie.