Príncipe Harry quer reaproximar-se da família após período de tensão

Príncipe Harry e o rei Carlos III

Foto: REUTERS/Geoff Pugh

Pode ser considerada uma das decisões mais inesperadas após ter abandonado a realeza britânica, em 2020. O príncipe Harry pondera voltar para o Reino Unido e assumir as antigas funções. Isto devido ao diagnóstico de cancro do pai, o rei Carlos III. Segundo o ‘The Times’, o filho mais novo do monarca "está disposto a regressar temporariamente ao seu cargo real para apoiar o pai durante o período de doença".

Recorde-se que o estado de saúde de Carlos III, de 75 anos, levou a uma reaproximação com filho, que se deslocou a Inglaterra logo que soube da notícia. Ao longo dos últimos anos, pai e filho cortaram relações, com Harry a mudar-se para os EUA.

Este movimento de reaproximação alarga-se também à restante família. O príncipe quer que os filhos, Archie e Lilibet, tenham relação com os primos, Charlotte, Louis e George, filhos de William e Kate Middleton.