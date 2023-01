Príncipe Harry revela que matou 25 talibãs no Afeganistão

01:18

Harry foi militar durante 10 anos e no currículo conta com duas missões no Afeganistão, onde, confessa agora, matou 25 talibãs. “Não é um número que me encha de satisfação, mas que também não me deixa envergonhado”, disse. A revelação foi feita na autobiografia, ‘O Substituto’, que será lançada na próxima terça-feira, 10 de janeiro, e que conta várias histórias polémicas do príncipe.









O duque de Sussex admite ter consumido cocaína aos 17 anos, uma vez que estava “disposto a experimentar quase tudo que pudesse perturbar a ordem estabelecida. Não houve diversão e não me senti particularmente feliz”, referiu sobre a polémica que estalou em 2002, coincidindo com o Jubileu de Ouro da avó, Isabel II.

Três anos mais tarde, Harry voltou a fazer manchetes no Reino Unido ao ter utilizado um uniforme nazi numa festa de máscaras. Revela agora que a ideia partiu de si, mas terão sido William e Kate a encorajá-lo. Na autobiografia, contou também um dos episódios que fez ‘estalar o verniz’ com o irmão. Em 2019, pouco tempo antes de abandonar os deveres reais, William chamou Meghan Markle de “rude e cáustica”. No entanto, a discussão escalou para a agressão física. “Ele [o príncipe William] agarrou-me pelo colarinho, arrancando o meu fio, e... atirou-me ao chão”.