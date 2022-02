Príncipe Harry sente-se inseguro no Reino Unido

Foto: Reuters

01:30

Vanessa Fidalgo

O príncipe Harry "não se sente suficientemente seguro" em trazer os filhos para o Reino Unido, depois de ter perdido o direito à proteção policial financiada pelos contribuintes, segundo revelou a equipa de defesa do príncipe sexta-feira, no Tribunal de Londres.O problema começou quando Harry e Meghan deixaram de poder usufruir de proteção pública no Reino Unido, mesmo que ambos assegurem os custos. Shaheed Fatima, advogada do duque de Sussex, expressou a preocupação do seu cliente perante as alterações que foram feitas em relação à segurança, na sequência do afastamento de Harry da Família Real em 2020."Não se sente seguro quando está no Reino Unido (...). E, claro, não é preciso dizer que ele quer voltar: ver a família e os amigos e continuar a apoiar as instituições de caridade que lhe são tão queridas. Acima de tudo, esta é, e sempre será, a sua casa", afirmou a advogada. Atualmente, apenas a Rainha Isabel II, o príncipe Carlos e a mulher, Camilla, duquesa da Cornualha, o príncipe William e Kate Middleton recebem proteção 24 horas por dia.