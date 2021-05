Príncipe Harry sobre família real: “Senti-me totalmente desamparado”

Príncipe Harry

Foto: Direitos Reservados

01:30

Rute Lourenço

É um novo ataque à família real britânica. O príncipe Harry estreou o documentário, em parceria com Oprah Winfrey, em que aborda o tema da saúde mental e, mais uma vez, não poupou críticas aos seus familiares diretos pela forma como diz terem ignorado o estado da mulher, Meghan Markle, que se debatia com pensamentos suicidas enquanto vivia no palácio. “Senti-me completamente desamparado. Pensei que a minha família fosse ajudar, mas cada pedido, aviso, o que quer que fosse, foi negligenciado. Da parte da minha família só obtive silêncio.”









Durante a conversa com a estrela norte-americana, Harry arrasou ainda o pai, o príncipe Carlos, que acusa de não o ter protegido, e ao irmão, da pressão mediática, resignando-se a aceitá-la. “O meu pai costumava dizer: ‘Foi assim comigo e vai ser assim com vocês.’ Isto não faz sentido. Lá porque tu sofreste não quer dizer que os teus filhos tenham de passar pelo mesmo. Aliás, deveria ser o oposto: certificares-te de que os teus filhos não vão passar pelas mesmas experiências negativas que tu.”

As novas revelações de Harry voltaram a cair que nem uma bomba no seio da família real que, mais uma vez, foi apanhada desprevenida. Segundo revelou uma fonte próxima do clã à imprensa britânica, “ninguém consegue entender esta postura de Harry nem os ataques constantes”.





A rainha esperava que o ambiente acalmasse depois da polémica entrevista a Oprah Winfrey e revela-se agora desiludida com o neto, que continua a falar sobre a intimidade da família real.