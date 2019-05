Príncipe Harry surpreende com exigência em hotel

12:00





A sua curta estadia foi notícia em todo o mundo, devido ao afastamento do filho recém-nascido, mas também devido a uma exigência que fez no hotel onde ficou hospedado.



ma visita oficial em Itália.A sua curta estadia foi notícia em todo o mundo, devido ao afastamento do filho recém-nascido, mas também devido a uma exigência que fez no hotel onde ficou hospedado.

Harry desde sempre revelou preocupações ambientais e nesse sentido terá feito o pedido peculiar ao hotel.

Apesar de Meghan Markle se manter afastada dos compromissos oficiais, o príncipe Harry continua com a agenda bastante preenchida. Desta vez, o duque de Sussex rumou a uO staff do unidade hoteleira mostrou-se bastante surpreendido com o pedido do príncipe: "Podem parar de usar plástico, por favor?". "Ele falou com um dos funcionários e disse: 'Esta manhã pedi um café e vi que vocês tinham uma colher de plástico. E depois enviaram-me a minha t-shirt num saco de plástico'", conta uma fonte citada pela imprensa italiana.