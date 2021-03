Príncipe Harry: “Tinha medo que a história se repetisse” Príncipe revela as razões por que deixou a família real britânica.

Foto: Direitos Reservados

01:30

Harry e Meghan Markle deram uma entrevista exclusiva a Oprah Winfrey que será exibida no próximo domingo, na CBS. Os primeiros excertos da conversa com a estrela já começaram a ser revelados e pode ver-se que o jardim da casa do príncipe e da atriz na Califórnia foi o cenário escolhido.



Nas imagens já divulgadas, Harry explica o porquê de ter deixado a família real britânica. “Fui-me embora porque tinha medo que a história da minha mãe se repetisse”, disse, referindo-se à princesa Diana, que perdeu a vida na sequência de um acidente numa altura em que era perseguida por paparazzi.“Foi uma decisão incrivelmente difícil. Mas estou aliviado e feliz de estar aqui sentado com a minha mulher ao lado, porque nem consigo imaginar como foi para ela lidar com tudo isto. Foi muito difícil, mas temo-nos um ao outro.”

