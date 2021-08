Príncipe Harry vai contar verdade sobre o pai

São esperadas revelações bombásticas, que, segundo a imprensa inglesa, estão a fazer tremer a família real britânica.



O príncipe Harry está a reunir várias memórias da sua vida para publicá-las em livro. Trata-se de uma autobiografia, na qual vai contar “toda a verdade” sobre a sua vida, desde a sua infância - com as polémicas em torno do divórcio dos pais e o processo de luto devido à morte trágica da mãe, a princesa Diana - à adolescência, ao início da vida adulta e ao casamento com Meghan.São esperadas revelações bombásticas, que, segundo a imprensa inglesa, estão a fazer tremer a família real britânica.

Uma fonte próxima do duque de Sussex avançou ao Radar Online que a polémica em torno da sua paternidade - durante vários anos especulou-se que o major James Hewitt, melhor amigo de Lady Di, seria o seu pai - vai estar entre os assuntos abordados e pode manchar a reputação do príncipe Carlos.



“O Harry tem perfeita consciência do debate que tem havido desde que nasceu sobre a verdadeira identidade do seu pai, e isso não será ignorado.”





A renúncia às funções como membro da realeza também vai estar nas páginas da autobiografia, cujo lançamento está previsto para 2022. No Reino Unido cresce a expectativa.



“No passado, o Harry nunca tocaria no tópico da paternidade, mas ele também nunca contaria tudo num livro. Tudo mudou.”