Príncipe Harry visita campo de minas em Angola

06:00

Durante a visita oficial a África, o príncipe britânico fez questão de se deslocar a um antigo campo de minas terrestres no Huambo, Angola, visitado há 22 anos pela mãe, Diana de Gales.Segundo um comunicado da casa real britânica, esta visita teve uma dimensão especial e foi a mais "significativa e comovente" para o príncipe, que continua a seguir o caminho da mãe, que esteve sempre ligada a causas de cariz social.Durante a caminhada pelo campo de minas, o príncipe Harry conheceu algumas das pessoas que tiveram contacto com a sua mãe. Recorde-se que o desejo da princesa Diana de banir as minas antipessoais foi cumprido no final de 1997.