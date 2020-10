Príncipe Harry volta a casa para conversa séria com a avó

18:49

está de regresso a Inglaterra. O duque de Sussex tem viagem agendada para as próximas semanas e, segundo alguma imprensa britânica, o retorno a casa tem como principal objetivo uma conversa séria com a avó Isabel II, que terá sido solicitada pela própria monarca. Harry e a rainha irão falar sobre política, mas também sobre a situação fiscal do duque de Sussex nos EUA.De acordo com fonte próxima da família real, Isabel II não terá ficado muito agradada com o facto de Harry e Meghan terem aparecido recentemente num vídeo a apelar ao voto nas próximas eleições norte-americanas. Especialistas nos assuntos da coroa dizem mesmo que o vídeo terá causado algum embaraço à rainha, uma vez que Harry estará para sempre ligado à coroa britânica e não devia envolver-se em assuntos políticos, ainda para mais de outros estados.Recorde-se ainda que Harry está debaixo de olho do fisco americano e arrisca-se a ter de pagar uma fortuna em impostos assim que completar 183 dias a viver em território norte-americano, o que acontecerá em breve. O duque pode ter de revelar as suas fontes de rendimento e a ter de expor questões financeiras ligadas com a coroa britânica. Para ‘fugir’ a esse imposto americano, Harry teria que se ausentar durante algum tempo dos EUA, pelo que este regresso a Inglaterra vinha a calhar na melhor altura.Harry deverá regressar a casa sem Meghan nem o filho Archie.