Príncipe herdeiro da Dinamarca usou dinheiro público para estar com amante

O príncipe Frederico da Dinamarca bem gostaria de esquecer o escândalo em que se viu envolvido em outubro, quando se descobriu que tinha passado uma noite no apartamento madrileno da atriz mexicana Genoveva Casanova.Dois meses decorridos, soube-se que o herdeiro da coroa dinamarquesa está a ser investigado por suposto uso indevido de dinheiros públicos. Suspeita-se que o príncipe, que é casado com Mary Donladson, terá usado os fundos que o Estado atribui à monarquia para dar a facadinha no casamento.