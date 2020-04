Príncipe Louis celebra segundo aniversário

Palácio de Kensington assinalou a data especial com a publicação de fotos únicas do filho de William e Kate.

01:30

Carolina Cunha

O dia foi especial para a família real britânica, que comemorou o 2º aniversário do filho mais novo de William e Kate Middleton.

O pequeno Louis celebrou mais um ano de vida e o Palácio de Kensington assinalou a data com a partilha de fotografias do menino durante uma atividade de pintura com as cores do arco-íris, em gesto de homenagem aos trabalhadores na área da saúde que se mantêm na linha da frente no combate à pandemia de Covid-19. Imagens de ternura, registadas por Kate Middleton, que estão a encantar o mundo e que espelham o sorriso contagiante do pequeno príncipe que cresce a olhos vistos e que faz as delícias de toda a família.

Devido ao confinamento, os duques de Cambridge estão há várias semanas em Anmer Hall, condado de Norfolk, pelo que a data foi celebrada apenas na companhia dos pais e irmãos George, de seis anos, e Charlotte, de quatro. Apesar das restrições na festa de aniversário, Louis falou com a restante família por videochamada e recebeu centenas de mensagens com felicitações pelas redes sociais.



Príncipe Carlos felicita neto

A propósito do aniversário de Louis, o príncipe Carlos partilhou uma fotografia nunca antes vista com o neto ao colo. "Um feliz aniversário ao príncipe Louis, que completa dois anos hoje. O pequeno príncipe desfruta de um abraço do avô", lê-se na legenda da publicação repleta de emoção.