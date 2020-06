Príncipe William diverte-se em família no 33º aniversário

27 jun 2020 • 15:32

São a imagem da ternura as novas fotos divulgadas pela Casa Real britânica. Trata-se de uma sessão fotográfica em que o príncipe William surge a brincar com os filhos - George, de seis anos, Charlotte, de cinco, e Louis, de dois - no dia do seu 38.º aniversário, 21 de junho, data em que se assinalou, também, o Dia do Pai no Reino Unido.As fotografias foram tiradas pela mulher, Kate Middleton, no jardim de Anmer Hall, residência de campo da família em Sandringham, na região de Norfolk, em Inglaterra.Para assinalar a data, o príncipe Carlos partilhou na página oficial na rede social Instagram de Clarence House uma foto com o filho, tirada pela nora, Kate, em dezembro do ano passado., escreveu na legenda, referindo a autora da fotografia.Recorde-se que o príncipe William celebrou o seu aniversário apenas com a mulher e os filhos, já que tanto o pai como a avó, Isabel II, continuam em confinamento devido à pandemia de Covid-19.