Príncipe William e Harry de costas voltadas: "As coisas continuam muito mal entre eles"

Um dos motivos do 'mau-estar' entre os netos da rainha Isabel II é a entrevista de Harry a Oprah Winfrey.

12:27

"O Harry e o William não se falam há algum tempo, e o facto de a Meghan falar sobre a sua relação com a família real com a Oprah não ajudará em nada. As coisas ainda estão más entre eles, embora ambos queiram reparar a antiga relação", disse uma fonte ao tábloide britânico 'Daily Mail'.

o Duque de Sussex deu a entender que temia que a mulher tivesse um destino semelhante ao da sua mãe, a

A relação entre oe o irmãonunca mais foi a mesma desde que o último decidiu abandonar a realeza. Agora, os netos da rainhacontinuam de costas voltadas e até já deixaram de se falar. Um dos motivos da zanga entre os dois é a entrevista que Harry, bem como a sua mulher,, cederam a, no qual fazem revelações inéditas sobre o afastamento da família real.A mesma fonte diz achar que nenhum membro da família irá assistir à entrevista, que irá para o ar já no próximo domingo, dia 7, na CBS.A entrevista do Príncipe Harry e de Meghan Markle a Oprah Wifrey ainda não foi para o ar, mas já está a dar que falar. Ontem, dia 1, foram partilhados alguns excertos da entrevista e num deles