Príncipe William e Kate Middleton celebram uma década de felicidade

Os dez anos de noivado dos duques de Cambridge foram agora assinalados por todo o território britânico e vários factos lembrados e revelados, entre eles o local exato em que William fez o pedido a Kate.William e Kate assinaram mesmo um livro de visitas na Cabana Rutundu, no sopé do Monte Quénia, sugerindo que terá sido esse o lugar mágico onde tudo começou.A jovem escreveu uma nota bem sugestiva da estadia:Já William, por seu turno, escreveu: "Que divertido estar de volta! Trouxe mais roupas desta vez! Obrigado pessoal! Aguardamos a próxima vez, espero que em breve."A cerimónia foi transmitida para centenas de países, assumindo-se como um dos mais mediáticos casamentos reais, tendo o copo de água ocorrido depois no Palácio de Buckingham. Hoje, William e Kate têm três filhos: George, de sete anos, Charlotte, de cinco, e Louis, de dois.