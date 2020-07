Príncipe William e Kate Middleton doam 2 milhões de euros a profissionais de saúde

O Príncipe William e a mulher, Kate Middleton, vão doar cerca de dois milhões de euros a várias instituições que apoiam a saúde mental.

Segundo um comunicado divulgado pela Royal Foundation, a instituição de caridade dos duques de Cambridge, o casal vai ajudar vários trabalhadores que estão na linha da frente da pandemia no Reino Unido.

O contributo monetário pretende ainda dar apoio nas escolas, no que toca ao setor da saúde mental.

Durante um evento oficial onde falou com vários profissionais de saúde, que ocorreu no início da semana, a duquesa de Cambridge afirmou. "Nos últimos meses, todos ficámos admirados com o incrível trabalho que a equipa que está na linha da frente e as equipas de emergências têm realizado em resposta à covid-19, mas sabemos que para muitos deles, para as suas famílias e milhares de outras pessoas no Reino Unido, a pandemia terá um impacto duradouro no que diz respeito à saúde mental".