Príncipe William e Kate Middleton enviam mensagem de força a Boris Johnson

ossos pensamentos estão com o primeiro-ministro e a sua família, que como tantos no Reino Unido e em todo o mundo, foi afetado pelo coronavírus", começaram por dizer.



"Desejamos-lhe uma rápida recuperação neste momento difícil", pode ler-se ainda na publicação que foi partilhada na conta oficial do casal.



Também a rainha Isabel II já tinha deixado uma mensagem sentida à noiva grávida de Boris Johnson, Carrie Symonds. A monarca mostrou lembrar-se do primeiro-ministro e também lhe desejou uma recuperação rápida.

Recorde-se que o príncipe Carlos, pai de William e Harry e filho da rainha Isabel II, também se encontra a recuperar após também ter sido infetado pelo novo coronavírus, algo que tem deixado a família real em alerta.





Boris Johnson continua internado nos cuidados intensivos desde a passada segunda-feira, no hospital St. Thomas, em Londres, depois de ter sido infetado com coronavírus.O primeiro-ministro britânico recebeu a atenção dos duques de Cambridge, o príncipe William e a mulher, Kate Middleton, que deixaram uma mensagem publicamente, através das redes sociais, a propósito da situação delicada.