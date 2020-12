Príncipe William e Kate Middleton fazem reunião familiar e são atacados pelos britânicos

O Príncipe William e Kate Middleton estão a ser acusados de desrespeitarem as regras de segurança impostas pelo governo britânico relativamente à pandemia de Covid-19. Isto porque, foram divulgadas fotografias que mostram os duques e os filhos reunidos com o Príncipe Eduardo, a mulher Sofia e os filhos do casal numa visita de Natal, em Sandrigham, a residência privada da rainha Isabel II.

Segundo a imprensa internacional, o grupo composto por nove pessoas infringiu as regras de segurança ao não respeitar o limite máximo de seis pessoas, imposto pelo Governo Britânico.

No entanto, de acordo com fontes próximas de ambas as famílias, o encontro não foi planeado e os Duques encontraram-se com a família do Príncipe Eduardo por acaso.

A região de Sandrigham encontra-se no nível 2 de alerta, depois de o governo ter apertado as medidas de segurança relativas à Covid-19.