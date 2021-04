Príncipe William e Kate Middleton festejam primeira década de união Duques de Cambridge trocaram alianças em 2011 na Abadia de Westminster.

01:30

André Filipe Oliveira

O príncipe William e a mulher, Kate Middleton, estão a celebrar 10 anos de casamento. A data foi assinalada pelo Palácio de Kensington através das redes sociais com a publicação de um retrato recente do casal, que é pai de três crianças, o príncipe George, de sete anos, a princesa Carlota, de cinco, e o príncipe Louis, de três. O enlace entre o sucessor ao trono britânico e a duquesa de Cambridge aconteceu a 29 de abril de 2011, na Abadia de Westminster, em Londres. As imagens e vídeos da cerimónia correram o Mundo e emocionaram os milhões de admiradores da Família Real inglesa.



Ao longo dos anos, William e Kate tem sido muito elogiados pelo serviço em prol da realeza e do Reino Unido. Considerado um exemplo, o casal apoia a rainha Isabel II em vários momentos chave, nomeadamente desde a retirada do príncipe Harry e da mulher deste, Meghan Markle, como trabalhadores oficiais da instituição, além de outros escândalos que tem fragilizado a imagem da realeza. Em aparições públicas evitam chamar atenções. Desde a morte recente de Filipe de Edimburgo, a 9 de abril, Kate tem estado na retaguarda da monarca, ajudando-a a enfrentar este momento duro da sua vida.

