Príncipe William e Kate sofrem com afastamento da Consoada com Isabel II

William e Kate também fazem parte da lista, mas a Casa Real ainda está a avaliar se os filhos do casal - George, de sete, Carlota, de cinco, e Louis, de dois - representam um perigo acrescido para a rainha, de 94, e para o marido, o duque de Edimburgo, de 99.Em dúvida está, ainda, a tradicional fotografia de Natal da família real e o local onde esta se irá reunir. É tradição passar a quadra festiva em Sandringham, mas existe a possibilidade de, pela primeira vez em 37 anos, Isabel II optar por permanecer em Windsor.Já o príncipe André e Sarah Ferguson, que vivem no palácio de Royal Lodge, em Windsor, deverão passar a Consoada com as filhas, Beatriz e Eugenie, e respetivos maridos.