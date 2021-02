Príncipe William em guerra com o irmão: “Tu não desrespeitas a avó”

O clima de tensão está ao rubro entre os irmãos mais queridos de Inglaterra, que estão em guerra aberta. O ambiente entre William e Harry agravou-se nos últimos dias, após uma sucessão de acontecimentos, que começou com a casa real a revelar que o príncipe e a mulher, Meghan Markle, confirmavam a decisão de se afastar da realeza. No comunicado, a rainha anunciava que o casal iria perder todos os títulos reais, sugerindo que tal estatuto e a ‘vida de serviço público’ não eram compatíveis com a exploração financeira que Harry e a companheira estavam a levar a cabo nos Estados Unidos.









Minutos após o comunicado ter sido tornado público, Meghan e Harry responderam, numa declaração que deixou a família real “chocada”. “O duque e a duquesa de Sussex continuam comprometidos com o seu dever e serviço ao Reino Unido e em todo o mundo e ofereceram o seu apoio contínuo às organizações que representaram, independentemente da sua função oficial. Todos podemos viver uma vida de serviço. O serviço é universal.”

William considerou o comunicado uma falta de respeito para com a rainha, e estas palavras aumentaram o fosso em relação ao irmão, com a certeza de que dificilmente irão resolver as divergências. “Foi insultuoso, desrespeitador e petulante”, terá dito William, que, de acordo com o ‘Daily Mail’, confrontou o irmão com a sua atitude. “Não se responde à rainha. Tu não desrespeitas a avó, Harry”, terá dito.





O príncipe e a rainha terão ainda ficado incomodados com a entrevista que Harry e Meghan deram a Oprah Winfrey, e que vai para o ar em breve. O casal recebeu a estrela durante dois dias na sua casa e abriu as portas da sua intimidade, numa entrevista em que nada terá ficado por dizer.





Harry e Meghan, recorde-se, não voltaram ao Reino Unido desde que se mudaram para os EUA, há um ano.