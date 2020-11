Príncipe William esconde doença do povo inglês

William contraiu o novo coronavirus em abril, mas preferiu esconder a doença para não causar alarme no povo britânico.A noticia foi avançada pela imprensa inglesa que garante que. Segundo a informação avançada, William ter-se-à debatido com sérios problemas respiratórios por conta da infeção.l numa altura em que o país se confrontava com um numero crescente de mortos diários.Foi de resto na mesma altura em que o primeiro ministro Boris Johnson também testou positivo ao novo coronavirus.Segundo se sabe agora, William foi tratado por médicos do palácio e colocado em quarentena na casa da família Anmer Hall em Norfolk. A mulher, Kate, duquesa de Cambridge, contudo, não testou positivo ao vírus. Também de acordo com a imprensa britânica, apesar da doença, William nunca deixou de trabalhar e chegou mesmo a fazer 14 chamadas telefónicas e de vídeo por dia, apesar de abalado pela doença.Uma fonte disse ao ‘The Sun’ que. "Muitas das pessoas à sua volta estiveram obviamente em pânico". Contudo, durante esse período, nunca deixou de contactar os médicos na linha da frente no combate à pandemia para manifestar o seu orgulho.