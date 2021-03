Príncipe William está “magoado e chateado” com Harry

Se a relação de William e Harry já vivia tempos difíceis, depois da polémica entrevista do filho mais novo da princesa Diana a Oprah Winfrey ficou ainda pior.A imprensa britânica avança que os irmãos estão mais afastados do que nunca e que, apesar de já terem conversado, não chegaram a um entendimento.Um ex-assessor do Palácio revelou ainda ao ‘The Sunday Times’ que William sofre com o afastamento do irmão, dado que mantinham uma relação muito próxima até ao casamento de Harry com Meghan. “Depois de superar a raiva pela forma como tudo aconteceu, ele sente a ausência do irmão.”