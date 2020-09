Príncipe William furioso com o pai por causa de Harry

Em causa está a mansão que os duques de Sussex compraram na Califórnia por 124 milhões, alegadamente com ajuda do príncipe Carlos

04 set 2020 • 14:32

Segundo fonte próxima da coroa britânica, William entende que o ‘presente’ parece quase uma recompensa pelo facto de os duques de Sussex terem abandonado a família real.De acordo com o ‘National Enquirer’, o príncipe Carlos terá mesmo investido parte da sua fortuna pessoal para ajudar a comprar a casa do filho mais novo, que custou qualquer coisa como 124 milhões de euros. Aquela publicação vai mais longe e garante mesmo que, por causa das várias despesas que os duques de Sussex têm, entre as quais a casa de campo em Frogmore, Inglaterra, Harry e Meghan nunca teriam possibilidade de comprar a referida mansão na Califórnia, se não tivessem ajuda.Entre a quantia que o príncipe Harry herdou da sua mãe, a princesa Diana, e o dinheiro da sua avó, a rainha-mãe, o duque terá o seu próprio dinheiro e uma fortuna já considerável. A compra da mansão na Califórnia poderá ter sido mesmo o primeiro grande investimento conjunto do casal. "É ali que eles querem educar o Archie, onde esperam que ele possa ter uma vida normal", revelou fonte próxima. Recorde-se que o caldo já andava entornado entre os irmãos por causa do livro ‘Finding Freedom’, que revela alguns detalhes da vida dos duques de Sussex e pormenores sobre o afastamento da família real.