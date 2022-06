Príncipe William já chegou aos 40 anos Carlos e Isabel II divulgam fotos inéditas do príncipe. Imprensa diz que festa será ainda durante este verão.

Foi o primeiro herdeiro ao trono a nascer num hospital, o Hospital de St. Mary (até então, todos os futuros reis e rainhas haviam nascido em casa); esteve para se chamar Sebastian ou Oliver (por vontade de Diana); não gosta de usar aliança (fez esse acordo quando casou com Kate Middleton); é canhoto, sabe fazer surf e é o presidente do BAFTA, a Academia Britânica de Cinema e Televisão. É formado em Geografia, conheceu Kate na Universidade, tem três filhos e é hoje o segundo na linha de sucessão ao trono britânico. William completou esta terça-feira 40 anos de idade e como presente de aniversário, o pai, o príncipe Carlos, e a avó, a rainha Isabel II, partilharam algumas fotos inéditas.



Segundo a Daily Mirror, a festa de aniversário só deverá acontecer mais tarde, uma vez que William pretende celebrar a data numa festa conjunta com Kate, que também fez 40 anos em janeiro e que não pôde celebrar por causa da pandemia.

