Príncipe William reage à entrevista de Harry e Meghan: "Não somos nada uma família racista"

completamente chocados depois de ouvirem o que a Meghan e o Harry disseram". "O que mais os chocou foram os pensamentos de suicídio que Meghan teve e as declarações de membros da realeza que mencionaram a cor de pele do filho, Archie. O William e a Kate sabiam de alguns dos seus problemas através dos colaboradores do palácio, mas nada assim tão grave", afirmou a mesma fonte à revista norte-americana 'Us Weekly'.





pelo Palácio de Buckigham em nome da rainha

:

Toda a família está triste ao saber o quanto os últimos anos foram desafiadores para o Harry e a Meghan

".



De acordo com o jornal britânico 'Daily Mail', a rainha pretende resolver o conflito com os Duques de Sussex via telefone, dado que estes vivem nos Estados Unidos. De acordo com o jornal britânico 'Daily Mail', a rainha pretende resolver o conflito com os Duques de Sussex via telefone, dado que estes vivem nos Estados Unidos.

Quatro dias após a polémica entrevista de Meghan Markle e Harry a Oprah Winfrey , oreagiu publicamente às acusações de racismo de alguns membros da família real sobre, o filho dos duques de Sussex, esta quinta-feira, dia 11. No seu primeiro compromisso oficial depois da entrevista explosiva do irmão, o filho mais velho danegou as denúncias feitas pela cunhada Meghan., afirmou.Todavia, não se ficou por aqui e revelou ainda que não falou com o irmão desde a entrevista, mas que pretende fazê-lo "brevemente".Esta foi a primeira aparição do Duque de Cambridge e da mulherdepois da polémica entrevista à CBS. O casal visitou uma escola no leste de Londres para promover um programa de saúde mental para crianças. De acordo com fontes próximas do casal, William e Kate ficaramAlém destas acusações, os duques de Cambridge ficaram descontentes com a forma como foram atacados por Meghan, que acusou a cunhada de a ter feito chorar no dia do seu casamento.