Príncipe William revolta-se com Harry e Meghan por gastos excessivos

De acordo com o livro 'The Royals at War', o príncipe William discutiu com o príncipe Harry e Meghan Markle devido a gastos excessivos que têm tido.Esta foi uma das razões que os levou a desentenderem-se, visto que os irmãos continuam cada vez mais afastados e menos cúmplices.Fontes ligadas à Casa Real disseram ao escritor do livro que o duque de Cambridge ficou incomodado com o facto do irmão e da mulher, que se tornaram independentes da família real britânica, estarem a gastar demasiado dinheiro.O filho mais velho da princesa Diana descobriu que Harry e Meghan terão gasto cerca de 36 mil euros para desfrutar de um resort de luxo em Inglaterra., pode ler-se no livro.A mesma obra afirma ainda que o marido de Kate Middleton sempre manifestou receio em relação à relação entre Harry e Meghan, que casaram em maio de 2018.Recorde-se que Harry e Meghan Markle estão a viver em Los Angeles, numa mansão de luxo, depois de já terem estado a viver no Canadá. Atualmente, pagam uma fortuna pelo espaço onde habitam com o filho, o pequeno Archie.