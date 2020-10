Príncipe William teme pela saúde da mulher

Amagreza de Kate Middleton está a deixar a família cada vez mais preocupada. O príncipe William receia que a pressão exercida pelos compromissos reais sobre a duquesa de Cambridge possa estar a provocar-lhe um distúrbio alimentar, à semelhança do que aconteceu com a mãe, a princesa Diana. Uma fonte da Casa Real britânica revelou que Kate, de 38 anos, pode "sofrer de bulimia".Mas não são apenas as obrigações reais que exercem pressão sobre a duquesa. A tensa relação familiar com a cunhada, Meghan Markle, e as consequências da sua ida para os Estados Unidos com o príncipe Harry, têm deixado Kate sob intenso stress., afirma a mesma fonte, acrescentando que William tem recorrido à rainha e ao pai, o príncipe Carlos, em busca de apoio. Contudo, o facto de não poderem estar juntos nesta altura não facilita as coisas. E para tornar a situação ainda mais difícil, ele sente muito a falta do irmão, Harry.Apesar da pandemia de Covid-19, Kate Middleton e o príncipe William optaram por manter a sua agenda oficial. Desde o início que o casal real é visto a trabalhar ao lado do Serviço Nacional de Saúde britânico e em visitas a escolas. Durante a quarentena, Kate e William refugiaram-se com os filhos em Anmer Hall, a casa de campo da família. Mesmo aqui, a duquesa de Cambridge não deixou de trabalhar, fazendo várias reuniões por videoconferência.", disse Kate durante uma conversa com um grupo de alunos e seus professores.