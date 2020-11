Príncipe William testou positivo mas não contagiou a mulher e os filhos

De acordo com os especialistas de realeza, o marido de Kate Middleton contraiu a doença em abril, na mesma altura em que o pai, o príncipe Carlos, também testara positivo. De acordo com correspondentes da realeza, a recuperação de William não terá sido fácil e o mesmo chegou a ter problemas respiratórios.O estado do príncipe foi mantido em silêncio até há uns dias, de modo a não alarmar os britânicos.", afirmou a jornalista especializada em realeza, Rebecca English, do 'Daily Mail'. Já Richard Palmer, do 'The Express', referiu que o facto da família ter escondido a informação não foi bem visto, uma vez que da realeza espera-se "".