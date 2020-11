Príncipe William testou positivo para o novo coronavírus em abril

O príncipe William terá estado infetado com o novo coronavírus em abril. A informação é agora avançada pela imprensa inglesa.A notícia foi sendo mantida em segredo para não gerar o pânico entre a população, uma vez que o pai, o príncipe Carlos testou positivo na mesma altura.William terá ficado isolado em Norfolk e sofreu com alguns sintomas da doença, nomeadamente dificuldades respiratórias.A família real ainda não confirmou a notícia oficialmente.Na altura, Carlos, de 71 anos, partilhou que apenas teve sintomas ligeiros da doença, embora tivesse deixado a família apreensiva uma vez que se encontra no grupo de risco.