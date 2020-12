Príncipes do Mónaco encantam em novas fotografias Gémeos Jacques e Gabrielle ternurentos ao lado do príncipe Alberto. Harmonia familiar volta a contrariar rumores de separação.

As novas imagens estão a encantar os fãs da realeza. Mãe babada, a princesa Charlene fez questão de presentear os seguidores do Instagram com ternurentas fotos de família dos gémeos Jacques e Gabrielle, de cinco anos, no Palácio, ao lado do pai, o príncipe Alberto do Mónaco. Sorridentes e vestidas a rigor, as crianças encantam mostrando-se descontraídas, longe das habituais fotografias de pose tradicionais, habitualmente escolhidas pela realeza.



As imagens de família mostram que o clã está mais unido, depois de no ano passado ter passado por uma fase mais conturbada, com rumores a darem conta de que o divórcio de Charlene e Alberto estaria iminente.

Recorde-se que o casamento de Alberto e Charlene foi sempre pautado por várias polémicas, e esteve mesmo para não acontecer, avançou o jornal espanhol El Pais. Apesar de a informação ter sido desmentida pela casa real monegasca, várias fontes confirmaram, posteriormente, à imprensa francesa que a princesa ponderou fugir antes da boda, depois de ter descoberto várias infidelidades por parte do companheiro.

Segundo foi relatado na altura, Charlene chegou a tentar abandonar o principado do Mónaco, tendo comprado um bilhete apenas de ida para a África do Sul, de onde é natural, tendo sido demovida, à última hora, pelas autoridades monegascas. Fontes próximas adiantam que a princesa sempre foi infeliz no casamento e que já pediu várias vezes o divórcio, que tem sido adiado para evitar escândalos.

