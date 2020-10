Problemas de tensão alta atrasam saída de André Filipe do hospital

Os próximos dias serão decisivos para André Filipe , de 25 anos. O ex-concorrente do ‘Big Brother’, da TVI, internado no Hospital do Barreiro há mais de duas semanas, tem demonstrado melhorias substanciais após sofrer um surto psicótico. Porém, nos últimos dias, o jovem barreirense tem gerado preocupação à equipa clínica que o acompanha devido à tensão alta, o que o obrigou a fazer vários exames."Nos últimos dias ele tem estado com a tensão muito alta e os médicos estão a fazer exames ao coração e análises para perceber o que terá motivado esta situação", revelou a mãe de André Filipe ao. Hélia Monteiro diz que o filho tem estado mais agitado devido à ansiedade de voltar para casa e para junto da família. "Ele está desejoso de sair do hospital, quer voltar às rotinas e tem saudades das pessoas que gosta."Quanto à alta clínica, os médicos avançam que está a ser preparada e será "para breve, nos próximos dias", uma vez que André Filipe tem acatado todas as instruções e encontra-se estável a nível emocional. Além do tratamento psiquiátrico, através de medicação e acompanhamento profissional, que irá manter fora do hospital, André também poderá ser seguido em consultas de hipertensão.Ao fim de mais de 15 dias de internamento marcados pela incerteza, Hélia Monteiro começa a respirar de alívio por estar cada vez mais próximo o momento de abraçar o filho.Devido às publicações feitas nas redes sociais já depois de ter sido internado, André ficou impedido de ir à janela do quarto para ver a mãe. "Já nem o deixam estar à janela por causa das fotos. Agora não o volto a ver até ter alta. Percebo que sejam as regras, mas custa-me muito", afirma Hélia Monteiro.No hospital, André Filipe não esquece a namorada, Margarida, a quem dedicou uma apaixonada declaração de amor nas redes sociais. "Mais fortes do que nunca. Que o mar leve todas as mágoas e floresça pelo mundo o nosso amor", escreveu o ex-concorrente do ‘BB’ na sua conta de Instagram.Durante a primeira semana do ‘Big Brother’, Luís deixou a casa por ordem médica após uma enorme discussão com André Filipe, tendo, em seguida, ficado internado no Hospital de Santa Maria, Lisboa, para avaliação. O ex-concorrente foi aconselhado a descansar junto da família.Bruno foi mais um dos concorrentes a abandonar a mansão do ‘BB’ após um grande descontrolo e precisou de acompanhamento médico.Apesar de o assunto ser tabu para a TVI, os concorrentes do reality show revelaram queo jovem "desmaiou" e "partiu a cozinha toda".