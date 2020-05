Procura pela fama junta Soraia e Daniel Guerreiro no 'Big Brother'

Soraia Moreira e Daniel Guerreiro entraram na casa do ‘Big Brother’, da TVI, com um único objetivo: atingir o estrelato."Ele foi concorrer ao casting. Ficou entre os três possíveis, mas não conseguiu", confirmou o irmão Ricardo Guerreiro à 'Sexta'. No último ano, o setubalense hipnotizou Alexandra Lencastre no ‘Você na TV’, TVI."Que eu saiba não houve favorecimento por parte da Endemol, embora já soubessem quem era o meu irmão", acrescentou. Nos últimos dias, o clima aqueceu entre Soraia e Daniel. A jovem mostra-se disponível para se entregar ao amor. Já o hipnoterapeuta cumpre a promessa que fez à família. "O meu irmão garantiu-me que não se ia envolver com ninguém", revela Ricardo.Os últimos dias do reality show da TVI ficaram também marcados pela entrada de dois novos concorrentes (ver caixa) e pela expulsão de Edmar. Hélder conseguiu ‘fugir’ à expulsão depois de ter sido acusado de fazer comentários homofóbicos.