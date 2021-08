“Prognóstico reservado”: primo faz balanço de situação clínica de Rogério Samora Ator sofreu uma paragem cardiorrespiratória há cerca de três semanas.

Rogério Samora tem 62 anos

Foto: Direitos Reservados

01:30

Rogério Samora, de 62 anos, continua internado na Unidade de Cuidados Intensivos Cardíacos do Hospital Amadora-Sintra, na sequência da paragem cardiorrespiratória sofrida há cerca de três semanas. O quadro mantém-se crítico. “Continua com prognóstico reservado, mas bem”, informou o primo Carlos Samora nas redes sociais.



O familiar do ator agradeceu ainda o apoio médico prestado ao longo dos últimos dias. “Excelente trabalho que fazem para tentar a sua recuperação e podermos voltar a ver o Rogério alegre e bem-disposto”. Sublinhou, ainda, que se mantém confiante na recuperação. “Vamos ter Fé e acreditar que tudo vai correr bem. A Roca [cadela] e amigos aguardam ansiosamente.”



Mais sobre

artigos relacionados